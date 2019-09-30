Emet'te trafik uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emet'te trafik uygulaması

İHA

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Çavdarhisar ilçesi yol ayırımında Jandarma İlçe Komutanlığı Trafik Tim ekiplerince yapılan yol uygulamasına katıldı.

Emet'te trafik uygulaması

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Çavdarhisar ilçesi yol ayırımında Jandarma İlçe Komutanlığı Trafik Tim ekiplerince yapılan yol uygulamasına katıldı.
Yapılmakta olan araç ve şahıs sorgulaması ile kimlik kontrolü uygulamasını yerinde inceleyen Kaymakam Hasan Çiçek, ekiplerden bilgiler aldı.
Yapılan uygulama sırasında, araç sürücüleri ve yolcularla kısa süreli sohbet eden Çiçek, onlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulama hakkındaki fikirlerini aldı.

KÜTAHYA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:52
  • YATSI 20:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akağaç: "Dumlupınar Meslek Yüksekokulu önümüzdeki yıl eğitime başlayacak"
YEREL HABERLER Başkan Akağaç: "Dumlupınar Meslek Yüksekokulu ...
Dumlupınar Şehitliği’nde bakım ve onarımın çalışmaları yapılacak
YEREL HABERLER Dumlupınar Şehitliği’nde bakım ve onarımın ...
Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde Sepsis farkındalık semineri
YEREL HABERLER Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde Sepsis ...
Savaşçı dizisi Dumlupınar'da çekiliyor
YEREL HABERLER Savaşçı dizisi Dumlupınar'da çekiliyor
'Kütahya derbisi' Belediye Kütahyaspor'un
YEREL HABERLER 'Kütahya derbisi' Belediye Kütahyaspor'un
Gediz’de tırnakçılık ve kapkaç yapan İran uyruklu şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gediz’de tırnakçılık ve kapkaç yapan İran uyruklu ...
Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor
YEREL HABERLER Osmanlı geleneği 'Amin alayı' Kütahya'da yaşatılıyor
Yetenekli öğrenciye ödül
YEREL HABERLER Yetenekli öğrenciye ödül
Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatı, 2020 yılında tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatı, 2020 yılında ...
Tavşanlı'da 249 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Tavşanlı'da 249 araç trafikten men edildi
1453 Konutları artık Kütahya Belediyesi'nin
YEREL HABERLER 1453 Konutları artık Kütahya Belediyesi'nin
Kütahya'da 'tırnakçılık' şüphelisi 3 İranlı yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da 'tırnakçılık' şüphelisi 3 İranlı yakalandı
Köyün geçimi kaşıktan
YEREL HABERLER Köyün geçimi kaşıktan
Atletizm milli takım sporcuları Simav’da kamp yapıyor
YEREL HABERLER Atletizm milli takım sporcuları Simav’da kamp yapıyor
Aracında kalp krizi geçiren muhtar vefat etti
YEREL HABERLER Aracında kalp krizi geçiren muhtar vefat etti
Emet'te 50 yıllık gelenek
YEREL HABERLER Emet'te 50 yıllık gelenek
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Öğrencilerden Dumlupınar ve Zafartepeçalköy gezisi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Dumlupınar ve Zafartepeçalköy gezisi
İhtiyaç sahibi iki aileye konteyner ev
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi iki aileye konteyner ev
Kaymakam, Türkiye üçüncüsü sporcuyu ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kaymakam, Türkiye üçüncüsü sporcuyu ödüllendirildi
Konferans salonu törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Konferans salonu törenle hizmete açıldı
Altıntaş Belediyesi'nden aşure ikramı
YEREL HABERLER Altıntaş Belediyesi'nden aşure ikramı
Milletvekili Kasap’tan Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Kasap’tan Rektör Uysal’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X