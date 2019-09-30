Başkan Akağaç: "Dumlupınar Meslek Yüksekokulu önümüzdeki yıl eğitime başlayacak"

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Görüşmede önümüzdeki yıl öğrenci kabul etmesi için çalışmaların devam ettiği Dumlupınar Meslek Yüksekokulumuzun son durumunu gündeme aldık. Yüksekokul olarak kullanılacak binanın bakım onarımının yapılması konularında iş birliğinin sağlanarak en yakın zamanda çalışmaların başlatılması konularında istişareler gerçekleştirdik'' diye konuştu.

Görüşmenin sonunda Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular ve Dumlupınar'ın sembollerinden olan 'Şehit babaoğul' plaketini takdim ettiler.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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