DPÜ ile KSBÜ arasında işbirliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'yu ziyaret etti.

KSBÜ Rektörlük makamında gerçekleşen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cem Algın, Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ve Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi ve Genel Sekreter Kutlu Önal'ın da bulunduğu görüşmede, Rektör Uysal’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur eşlik etti.

Görüşmede iki üniversitenin ortak çalışma alanları ve bu olanakların gerçekleştirilmesi konularındaki iş birliğinin sürdürülmesi konusundaki kararlılığın vurgulandığı açıklandı.

Görüşmede Rektör Uysal, Rektör Kavuncu'ya bir minyatür tablonu hediye etti. Görüşmenin ardından Uysal, KSBÜ Tıp Fakültesi'nde bulunan kafede öğrencilerle sohbet etti.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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