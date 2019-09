Genç Memur-Sen Kütahya’da faaliyetlerine başladı

Genç MemurSen Kütahya İl Yönetim Kurulu’nun faaliyetine başladığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kütahya Genç MemurSen İl Başkanı İsmail Gönen, temel amaçlarının; gençleri ülkenin geleceğine en iyi şekilde hazırlamak ve yine gençler olarak haksızlıklara karşı ’Bizimde sözümüz var’ diyebilmek olduğunu söyledi.

İsmail Gönen, “İnsanlar içinde Yüce Allah’ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk eden, iyiliklere yönelen gençtir.” Hadisi Şerifte de belirtildiği gibi, gençlere verilen değerin gereğini yerine getirmek için, İnancımızdan ve tarihimizden tevarüs eden büyük bir medeniyetin evlatları olarak, zaman bizdedir ve mekan bize emanettir bilinciyle sağımıza solumuza bakmadan azim ve gayretle çalışmalarımıza başlıyoruz, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya varız ve hazırız” dedi.

Gençliğin hayata hazırlanmasında aile, okul ve çevrenin yanında bir gençlik sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluk üstleneceklerini ifade eden Gönen, ”Gençliği kazanamayan, geleceğini kaybeder. Kendine güvenen, aydınlık yarınları arayan, erdemli, şuurlu, bilgili, tarih bilinci ve millet aidiyeti yüksek, medeniyet değerlerine bağlı, duruşuyla milli ve yerli, bakışıyla evrensel, yetişmiş gençlerle toplumu mamur, yenidünyayı imar edebiliriz" dedi.



“GençMemurSen gençlere verdiğimiz değerin en önemli göstergesidir”



2012 yılında MemurSen Konfederasyonu'na bağlı olarak kurulan GençMemurSen, konfederasyonunun gençlere verdiği değerin en önemli göstergesi olduğunu belirten Gönen, ”MemurSen ailesi olarak üyelerimizin özelde; mesleki haklarını korumayı ve geliştirmeyi, genelde ise; ülkemizde ve dünyada cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç edinmekteyiz. İlim, irfan ve hikmet yolunda yapacağımız çalışmalarla, mücadele meşalesinin sönmesine müsaade etmeyeceğiz. Mısır’daki zindanlardan, Suriye’deki hapishanelere, Filistin’deki zulümden, Doğu Türkistan’daki işkencelere, dünyanın neresinde zulüm varsa her zaman karşısında durup, sesimizi de sözümüzü de daima adil bir düzen için yükselteceğiz” diye konuştu.



“13 İlçemizde teşkilatlanmamızı tamamladık”



GençMemurSen teşkilatı olarak, Kütahya merkezle birlikte 13 İlçede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirten Başkan İsmail Gönen, “İlk olarak “Bir bilenle bilge nesil” projemiz olmak üzere çalışmalarımıza başlıyoruz. Bir bilenle bilge nesil projemizin uygulama adımlarını paydaşlarımızla ilerleyen günlerde paylaşacağız.Kütahya GençMemurSen her bir üyesinin değerini en iyi şekilde bilerek, kucaklayıcılığıyla, birlik ve beraberliğin adresi olacaktır. Kütahya’mızın değerine değer katan yerel projelere her platformda katkı sunmaya hazırız. Kütahya’mızda hizmet üreten tüm memur kardeşlerimizi sendikamıza davet ediyor, Kütahya’mızı ve sendikamızı konu edinen tüm çalışmalarımıza omuz vermelerini bekliyoruz. Başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere, MemurSen’e emek verenlerden ahirete göç edenleri rahmet ve minnetle anıyor; MemurSen’i bugünlere taşıyan, dünden bugüne teşkilatlarımızda görev yapan tüm mensuplarımıza ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütahya Genç MemurSen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan İsmail Gönen, Başkan Vekili Emin Erkan Uygutalp, Basın ve İletişim Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Pıynar, ArGe Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mevlüd Duran, Eğitim Sosyal İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıfat Şehit Uzun, Adem Topluluğu Başkanı Sami Doganay, Mevzuattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Öztürk, Kurum Temsilcileri Komisyon Başkanı Ahmet Enes Karadaş, Mali Raporlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İlyas Açıkgöz, Orta Öğretim Komisyon Başkanı Ahmet Bayatlı, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Ali Kara ve İsmail Bakır.

