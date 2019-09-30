Rektör Uysal: Kapım öğrencilere sonuna kadar açık

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencilerine yönelik Oryantasyon programı düzenlendi.

Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dekan Vekili Prof. Dr. Anıl İça ile üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

Üniversite ve Kütahya'nın tanıtım filmleri ile başlayan etkinlikte, ilk konuşmayı Prof. Dr. Anıl İça yaptı ve öğrencileri bu fakülteyi kazandıkları için tebrik etti. İça, konuşmasında öğrencilere Dumlupınar Üniversitesinin olanaklarından söz etti.



“Kapım size sonuna kadar açık”



Rektör Kazım Uysal, Dumlupınar Üniversitesinin bir öğrencinin gereksinim duyacağı tüm olanaklara sahip olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, ”Eğitim alacağınız 4 yılda Kütahya'yı çok seveceğinize inanıyorum. Bir sorunla karşılaştığınızda kapım size sonuna kadar açıktır" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş, öğrencilere ders kayıtlarının akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmasının önemini hatırlatarak, eğitim ve öğretim hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümü ile üniversitenin yurt içi ve yurt dışı değişim programları, çift ana dal ve yan dal etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer'in, 'Başkanlığın etkinlikleri ve çalışmaları' konulu konuşmasının ardından, Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bahar Çelik de koordinatörlüğün görevleri ve öğrencilerle ilişkileri konusunda sunum yaptı.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden Berrin Demir, öğrencilere Fakültenin değişim programlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Son olarak Fakültenin idari kadrosunda görev yapan Hakkı Altın ve İsmail Nuroğlu fakültenin genel ve öğrenci işleri özelinde birer sunum yaptı.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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