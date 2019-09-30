Kalp dostu alıç meyvesi üretimi düştü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pazarcılık yapan İbrahim Barafil, kalbin en iyi ilacı olarak bilinen alıç meyvesi bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Doğada kendiliğinden yetişen ve kalbin en iyi ilacı olarak bilinen alıç meyvesinin kalsiyum, potasyum, fosfor, demir açısından zengin olduğunu ifade eden İbrahim Barafil,” Adeta şifa deposu olan alıç meyvesi eskisi gibi bol değil, yöremizde sadece Simav ilçesi köylülerinin Gölcük Yaylasından topladıkları az miktardaki alıçları satın alıp pazarda kilosunu 6 TL’den satıyorum. Orta yaşlı vatandaşlar haricindeki şimdiki genç nesil şifa deposu olan alıç meyvesini tanımıyor bile. Bölgemizde yok olmaya yüz tutan alıç yetiştiriciliği teşvik edilmeli, hiç yoktan fidan desteği sağlanmalı” dedi.

KÜTAHYA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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