Kütahya´da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı

KÜTAHYA´da manevra yapan yük treninin tekli lokomotifi, bariyerleri olmayan hemzemin geçitte belediyenin çöp kamyonuna çarptı. Kazada kamyon sürücü ile iki temizlik işçisi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Perli Mahallesi´nde hemzemin geçitte meydana geldi. Tren garından manevra yapmak için çıkan makinistler Y.K. ile M.S. idaresindeki 75054 sefer sayılı yük treninin tekli lokomotifi, bariyerleri olmayan hemzemin geçitte Kütahya Belediyesi´ne ait Ümit Çakır idaresindeki 06 BKH 490 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Kazada devrilerek yan yatan kamyondaki sürücü Çakır ile birlikte temizlik işçileri Mustafa Demiral ve Ali İhsan Süngü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı.

`KORNASI VE IŞIKLARI YOKTU´

Kamyon sürücüsü Ümit Çakır, bariyerleri olmayan hemzeminden geçerken tren lokomotifinin kendilerine çarptığını belirterek, "Biz çöpleri döküme gidiyorduk. Tren farsız geliyor, korna çalmıyor, burada bariyer yok" dedi. Yaralanan temizlik işçilerinden Mustafa Demiral da sadece savrulduklarını hatırladığını belirterek, "Farı, hiçbir şeyi yoktu. Biz o anda sadece savrulduğumuzu gördük. Başka da hiç bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

Makinistler ise ifadeleri alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği´ne götürüldü. Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç da kazanın olduğu hemzemin geçide gelerek olayla ilgili bilgi alıp, ambulansta tedavileri yapılan yaralılarla konuştu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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