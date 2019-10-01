DPÜ ‘Savaşçı’ dizisine ev sahipliği yaptı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde televizyon ekranlarında dört sezondur sevilerek izlenen 'Savaşçı' dizisinin bazı sahnelerinin çekimi gerçekleştirildi.

Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi’ndeki Rektörlük binası önünde yapılan çekimlerde, dizinin başrollerinden olan ve General Ahmet Kutalmış karakterini canlandıran Serhat Nalbantoğlu da çekimlerde rol aldı.

Çekimlerden önce seti ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, dizinin yönetmeni Şafak Bal ve oyuncu Serhat Nalbantoğlu ile sohbet ederek başarılar diledi.



“Rektörlük binası Genelkurmay Başkanlığı olarak kullanılacak”



Çekimler hakkında konuşan dizinin mekan sorumlusu Mustafa Güneş, dizide Genelkurmay Başkanlığı olarak, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Binasının kullanılacağını söyledi.

Dizinin sahnelerinin büyük kısmının Eskişehir’de çekildiğini ifade eden Mustafa Güneş, “İşlediğimiz konuya uygun mekânlar bulmak için zaman zaman Kütahya’ya da geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Dumlupınar Şehitliği’nde de çekimler yaptık. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Bu çalışma ortamında hem oyuncular hem de çalışanlarımız işlerinde oldukça profesyoneller. Çok iyi bir uyum yakaladık” şeklinde konuştu.

Güneş, senaryoda mekansal olarak bir devamlılık olması durumunda yeniden Dumlupınar Üniversitesini tercih edeceklerini sözlerine ekledi.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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