Kütahya’da ‘Mesleki Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık’ toplantısı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kütahya'da, Vali Ömer Toraman başkanlığında, 'Mesleki Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık' toplantısı yapıldı.

Kütahya’da mesleki ve teknik eğitimin niteliğini yükseltmek, sektör ile temsilciler arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla Vali Ömer Toraman başkanlığında, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Ticaret Odası başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Milli Eğitim müdürleri, şube müdürleri, sanayici iş adamları, sektör temsilcileri, Meslek Lisesi Müdürleri, ortaokul müdürleri, ortaokul sınıf ve rehber öğretmenlerinin katılımlarıyla Zafer Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda 'Mesleki Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık' toplantısı gerçekleştirildi.

Meslek Liselerindeki olumsuz algıyı ortadan kaldırıp kaliteyi artırma amaçlı tüm Meslek Lisesi Müdürleri, Rehber Öğretmenleri ile tüm ortaokul ve Rehber Öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanan 'Mesleki Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık' projesinin tanıtımında Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Vali Ömer Toraman birer konuşma yaptılar.

Program, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu 'Yerli Yeşil Yeni' projesinin sunumu ile tamamlandı.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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