Yatırımlar takdirle karşılanıyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından 7 köyde devam eden yatırımlar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Vatandaşların yapılan hizmetlerin farkında olduğunu belirten Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ''Erenköy'de çalışmaları devam etmekte olan 100 metreküp hacminde betonarme gömme depo yapımı, Sadıkkırı köyünde çalışmaları devam etmekte olan 50 metreküp hacminde betonarme gömme depo ve terfili tesis yapımı, Yapılcan köyü ve Pusan köyünde yapımı tamamlanmak üzere olan içme suyu depo onarımı, Kuyucak köyünde çalışmaları devam etmekte olan içme suyu terfi binası, terfi hattı, otomasyon elektromotopomp ve E.N.H. hattı yapımı, Sevdiğin köyünde çalışmaları devam etmekte olan 1000 kişilik betonarme foseptik ve bağlantı kanalizasyon hattı yapımı, Eymir köyünde çalışmaları devam etmekte olan parke döşeme hizmetleri aralıksız devam etmekte. Devletimiz köylü vatandaşlarımızın rahat yaşaması için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor. Bizler devletimizin yaptığı bu hizmetleri inceleyip gerekli bilgileri yüklenici firmalardan aldık. Yakın zamanda bu hizmetlerin bitirilip hizmete sunulmasını da gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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