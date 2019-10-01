Müdür Başyiğit: "Mesleki eğitimi yeniden canlandıracağız"

Kütahya genelinde eğitim veren 'Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Müdürleri' toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Zeki Atik ve il genelinde eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezi, özel eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi ile bilim sanat merkezi müdürleri katıldı.

Toplantıda, Şube Müdürü Zeki Atik, "Mesleki ve Teknik Eğitimde Faydalı Model, Tasarım ve Patent Farkındalığı" ile ilgili bilgi verdi. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yaşanan öğrenci problemleri ve devamsızlık konularının görüşüldüğü toplantıda sınıf tekrarı ve devamsızlığa karşı alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Mesleki eğitimi yeniden canlandırmak; ilimizin, milletimizin, çocuklarımızın geleceği açısından önemlidir. Biz, mesleki eğitimi geliştirmek için elimizden geldiğince özel sektörün desteğiyle birlikte çalışmalıyız. Öğrencilerimizi yönlendirme konusunda gerekli çalışmaları ve tanıtımları yapmalıyız. Bu toplantıyı istişare toplantısı olarak düzenledik. Amacımız güzel fikirleri ortaya çıkarmak, bu fikirlerden güzel kararlar ortaya çıkması ve öğrencilerimizi bu fikirler doğrultusunda bilinçlendirmektir” dedi.

Toplantının sonunda Hasan Başyiğit, okul müdürlerine 20192020 eğitim öğretim yılında yapacakları çalışmalarında başarılar diledi.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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