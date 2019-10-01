Emet'te yaya geçidi çizgileri yenileniyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kütahya'nın Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki okullarda, okul önlerinde ve şehir merkezinde yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, öğrencilerin ve halkın güvenli geçişleri için, okul çevreleri başta olmak üzere, şehrin birçok yerinde yaya geçidi çizgi çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Doğan, "Vatandaşlarımızın trafikte güvenli bir hizmet alması amacıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da önce yaya çizgi çalışmaları yapılacak" dedi.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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