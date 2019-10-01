Afyonkarahisarlı öğrencilerden Dumlupınar’a ziyaret

Afyon Atatürk İlkokulu öğrencileri Kütahya’nın Dumlupınar ilçesini 2 grup halinde ziyaret etti.

İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri, Zafertepe, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi ve son olarak Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret edip, alan kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "Son dönemde ilçe tanıtımı için çok önemli çalışmalar yapıldı. Dumlupınar'ın tarihteki değerini tüm dünyaya duyurmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Türk milleti için bir dönüm noktası ve Millî Mücadele’nin başlangıcı olan Afyon'lu öğrencilerimizin, Milli Mücadele hattındaki son noktanın koyulduğu, kurtuluşun sağlandığı bu toprakları ziyaret etmeleri, bizim için gurur vericidir. Kocatepe'den Dumlupınar'a yaşanan büyük mücadeleyi öğrencilerimize anlatan Alan kılavuzu Habib Akalın'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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