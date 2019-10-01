Taraftarlar, tribün yetersizliği sebebiyle karşılaşmaları inşaat halindeki binadan izliyor Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel: "Acilen stada ihtiyacımız var"

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel, taraftarların inşaat ve çatılarda maç seyretmek zorunda kaldığını söyleyerek, "Bu konuda siyasilere yalvarıyoruz. Bizim çok acil stada ihtiyacımız var" dedi.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da tribün yetersizliği açıklaması geldi. Kulüp başkanı Cahit Özel, takımının maçlarını oynadığı Halil Akkaş Stadı'ndaki tribünlerin yetersiz olduğunu belirterek, "Galip gelmek çok önemli ve çok güzel bir şey. Ama bugün bir kere daha Kütahya halkı gördü. İnşaatların ve çatıların üzerinde maç seyretmek zorunda kaldı. Bu konuda siyasilere yalvarıyoruz. Bizim çok acil stada ihtiyacımız var. Kütahya’ya 10 bin kişilik statta yetmeyecek. Bundan sonra herkes sokaklara dökülecek" diye konuştu.



Taraftarlar da şikayetçi

Belediye Kütahyasporlu taraftarlar, "Yenisi yapılmadan eski stadı yıkılan Kütahya'da takımımız tüm sıkıntılara rağmen lige fırtına gibi girerken yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar bütünlüğünün de sağlanması şehri şimdiden havaya soktu ancak takımımızın sıkıntıları ne yazık ki bitmiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından takımımıza hafta içi yalnızca bir gün Halil Akkaş Sahası'nda idman yapma izni veriliyor. Diğer günler küçük sahada idman yapmak durumunda bırakılan takımımız bunun sıkıntısını yaşıyor. Şampiyonluk için kenetlendiğimiz bu sezon da tüm engelleri aşacağız. Biz yükselirken yanımızda duranları da karşımıza dikilenleri de unutmayacağız.Karşımızda duranları da yanımızda olanları da artık duyuracağız. Bu şehrin takımına hala bir idman sahasını çok görenler var" şeklinde konuştular.

KÜTAHYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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