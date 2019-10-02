Hisarcık’ta 16 geçici işçi noter kurasıyla belirlendi

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYÇP) kapsamında çalışacak olan 16 geçici işçi noter huzurunda çekilen kura usulü belirlendi

İşsizliğin önüne geçmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ kapsamında 8 ay 12 süreyle bakım onarım ve temizlik işlerinde çalışmak için müracaat eden 220 kişi arasından 13’ü bayan, 3’ü erkek 16 kişi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Çalışmaya hak kazanan adaylar, 14 Ekim 2019 tarihinde başlayıp, 26 Haziran 2020 tarihleri arasında 8 ay 12 gün Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar.

KÜTAHYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:50

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.