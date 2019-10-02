DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'nda yeni akademik yıl başladı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Meslek Yüksekokulu 20192020 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti il Başkanı Ali Çetinbaş, ilçe Başkanı Cihangir Dönmez, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ''Bizlere emanet olan öğrencilerimizin her türlü sorunlarında yanındayız. Meslek Yüksekokulumuz her geçen yıl öğrenci sayısı artan, akademik personeliyle akademik ve eğitsel faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde devam eden bir kurumdur. Yeni öğretim yılının tüm akademik personele ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni ediyorum'' dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, öğrencilere yaptığı konuşmada, ''Sevgili gençler, hedefiniz hayat boyu öğrenmek olsun. Bugün verdiğiniz emeğin sonucunda, mezun olduğunuzda da amacınız öğrenmek, öğrenerek ilerlemek, bu ilerleyişinizle vatanımıza, milletimize hizmet etmek olsun.Yeni akademik yılımızın hocalarımıza ve öğrencilerimize hayırlar getirmesini, Rabbimden niyaz ediyorum'' diye konuştu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ''Kütahya DumlupınarÜniversitesi Altıntaş MeslekYüksek Okulu’muzun 20192020 akademik yılı açılış törenine katıldık. Yeni akademik yılın başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm akademik ve idari personele hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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