Hisarcık’a yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatı tamamlandı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatının tamamlandığı bildirildi.

İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, müteahhittin binayı 15 Ekim 2019 tarihinde teslim edeceğini söyledi.

Var,” Milli Eğitim tarafından mefruşatının temini sonrasında yeni İmam Hatip Ortaokulumuz ikinci eğitimÖğretim yılında hizmete girecektir. Okulun yapımına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

4 Milyon 970 bin TL’ye mal olan İmam Hatip Ortaokulu toplam 3 bin 300 metre kare kullanım alanına sahip. Bodrum artı 5 katlı okulda 267 kişilik Çok Amaçlı Salon, projeksiyon odası, kantin, mescit ve kütüphane bulunuyor.

KÜTAHYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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