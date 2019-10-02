Merhum Ahmet Yakupoğlu ölümünün 3. yıl dönümünde dualarla anıldı

Kütahyalı merhum ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu ölümünün 3. yıl dönümünde Ahi Erbasan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından tarafından düzenlenen anma töreni hafız İsmail Hangün'ün okuduğu Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. Yakupoğlu için daha sonra toplu olarak dua edildi.

Merhum Yakupoğlu'nun Kütahya için büyük bir değer olduğunu belirten DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "O milleti için yaşadı, milletin değerlerini yansıttı, milletin değerleri için vardı ve yaptığı çalışmalar da bunun delilidir. Buraya geldik, fatiha okuduk, yasin okuduk. Bu şuna benzer; nasıl ki bir insanın ihtiyacı var çölde, azık geliyor, su geliyor, havadan atılıyor, işte burada okuduğumuz fatiha ahirete göçmüşler için böyledir. Böyle olduğuna inanıyoruz. Burada okuduğumuz fatiha ve dualar biliyoruz ki Ahmet amcamızın, rahmetlinin ruhuna cennet azığı olarak gitmiştir. Bunun için burada toplandık ve inşallah böyle büyük ve önemli bir şahsiyet için burada toplanmak bizim için bir ayrıcalıktır. Bize fedakarlık eden, örnek şahsiyetlere hizmet etmemek bir vicdansızlık veya nankörlük olarak addediyorum. İnşallah biz bu görevimizi yaptık. Üniversite olarak; biz rahmetlinin her şeyine, evine, doğduğu evine, yaşadığı evine, camisine, resmettiği her şeye sahip çıkmakla mükellefiz ve sahip çıktığımız kadar da çıkacağız. Kütahyalı hemşehrilerime de buradan bu çağrıyı yapmak istiyorum. Rahmetli Ahmet Bey gibi bir şahsiyete sahip çıkalım ki gelecek nesiller o şahsiyeti bilsinler, çünkü bilmelerine ihtiyaç var. bizim insanımız neden başkasına özeniyor. Çünkü rol model şahsiyetlerimizi tam tanımıyor ve bilmiyor. Onun için Ahmet amca gibi Kütahya’nın bu değerlerini tanıtmamıza, gün yüzüne çıkarmamıza ihtiyacımız var" diye konuştu.

Anma programına DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, MÜSİAD Başkanı İsmail Tosun, DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, öğretim görevlileri ve Yakupoğlu'nun yakınları katıldı.

KÜTAHYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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