Merhum Ahmet Yakupoğlu ölümünün 3. yıl dönümünde dualarla anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Merhum Ahmet Yakupoğlu ölümünün 3. yıl dönümünde dualarla anıldı

İHA

Kütahyalı merhum ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu ölümünün 3. yıl dönümünde Ahi Erbasan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Merhum Ahmet Yakupoğlu ölümünün 3. yıl dönümünde dualarla anıldı

Kütahyalı merhum ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu ölümünün 3. yıl dönümünde Ahi Erbasan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından tarafından düzenlenen anma töreni hafız İsmail Hangün'ün okuduğu Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. Yakupoğlu için daha sonra toplu olarak dua edildi.
Merhum Yakupoğlu'nun Kütahya için büyük bir değer olduğunu belirten DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "O milleti için yaşadı, milletin değerlerini yansıttı, milletin değerleri için vardı ve yaptığı çalışmalar da bunun delilidir. Buraya geldik, fatiha okuduk, yasin okuduk. Bu şuna benzer; nasıl ki bir insanın ihtiyacı var çölde, azık geliyor, su geliyor, havadan atılıyor, işte burada okuduğumuz fatiha ahirete göçmüşler için böyledir. Böyle olduğuna inanıyoruz. Burada okuduğumuz fatiha ve dualar biliyoruz ki Ahmet amcamızın, rahmetlinin ruhuna cennet azığı olarak gitmiştir. Bunun için burada toplandık ve inşallah böyle büyük ve önemli bir şahsiyet için burada toplanmak bizim için bir ayrıcalıktır. Bize fedakarlık eden, örnek şahsiyetlere hizmet etmemek bir vicdansızlık veya nankörlük olarak addediyorum. İnşallah biz bu görevimizi yaptık. Üniversite olarak; biz rahmetlinin her şeyine, evine, doğduğu evine, yaşadığı evine, camisine, resmettiği her şeye sahip çıkmakla mükellefiz ve sahip çıktığımız kadar da çıkacağız. Kütahyalı hemşehrilerime de buradan bu çağrıyı yapmak istiyorum. Rahmetli Ahmet Bey gibi bir şahsiyete sahip çıkalım ki gelecek nesiller o şahsiyeti bilsinler, çünkü bilmelerine ihtiyaç var. bizim insanımız neden başkasına özeniyor. Çünkü rol model şahsiyetlerimizi tam tanımıyor ve bilmiyor. Onun için Ahmet amca gibi Kütahya’nın bu değerlerini tanıtmamıza, gün yüzüne çıkarmamıza ihtiyacımız var" diye konuştu.
Anma programına DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, MÜSİAD Başkanı İsmail Tosun, DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, öğretim görevlileri ve Yakupoğlu'nun yakınları katıldı.

KÜTAHYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:50
  • YATSI 20:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Okatan’dan pastalı ‘Yaşlılar Günü’ kutlaması
YEREL HABERLER Kaymakam Okatan’dan pastalı ‘Yaşlılar Günü’ kutlaması
Hisarcık’a yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Hisarcık’a yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatı ...
Başkan Doğan'dan 'Hayırlı olsun' ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Doğan'dan 'Hayırlı olsun' ziyaretleri
Dr. Özburan: "Kütahya’da önemli diri faylar bulunuyor"
YEREL HABERLER Dr. Özburan: "Kütahya’da önemli diri faylar ...
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Dumlupınar’da
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Dumlupınar’da
İş kazalarını önleyici 'dokuya duyarlı sistem' geliştirildi
YEREL HABERLER İş kazalarını önleyici 'dokuya duyarlı sistem' ...
DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'nda yeni akademik yıl başladı
YEREL HABERLER DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'nda yeni akademik yıl ...
Hisarcık’ta 16 geçici işçi noter kurasıyla belirlendi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 16 geçici işçi noter kurasıyla belirlendi
Başarılı personel ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı personel ödüllendirildi
Şampiyon sporculardan Simav Kaymakam Halim'e ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon sporculardan Simav Kaymakam Halim'e ziyaret
Şaphane'de Belediye aş evi yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Şaphane'de Belediye aş evi yenileme çalışmaları devam ...
Rektör Uysal: "Yapılan ve yapılacak çalışmaların her zaman arkasında olacağız"
YEREL HABERLER Rektör Uysal: "Yapılan ve yapılacak çalışmaların her ...
Jeotermal enerji hatlarına kış bakımı
YEREL HABERLER Jeotermal enerji hatlarına kış bakımı
"Köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam edecek"
YEREL HABERLER "Köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları aralıksız ...
Toprağın altındaki enerjiyi kullanarak evi ısıtacak
YEREL HABERLER Toprağın altındaki enerjiyi kullanarak evi ısıtacak
Taraftarlar, tribün yetersizliği sebebiyle karşılaşmaları inşaat halindeki binadan izliyor Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel: "Acilen stada ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Taraftarlar, tribün yetersizliği sebebiyle ...
Simav’a 16 doktor daha atandı
YEREL HABERLER Simav’a 16 doktor daha atandı
Afyonkarahisarlı öğrencilerden Dumlupınar’a ziyaret
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı öğrencilerden Dumlupınar’a ziyaret
Emet'te yaya geçidi çizgileri yenileniyor
YEREL HABERLER Emet'te yaya geçidi çizgileri yenileniyor
Müdür Başyiğit: "Mesleki eğitimi yeniden canlandıracağız"
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit: "Mesleki eğitimi yeniden ...
Yatırımlar takdirle karşılanıyor
YEREL HABERLER Yatırımlar takdirle karşılanıyor
Kütahya’da ‘Mesleki Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık’ toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da ‘Mesleki Teknik Eğitim Toplumsal ...
Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Dumlupınar’da
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Dumlupınar’da
DPÜ ‘Savaşçı’ dizisine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER DPÜ ‘Savaşçı’ dizisine ev sahipliği yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X