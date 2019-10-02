Kütahya'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, EmetHisarcık yolunun 6. kilometresindeki Yeniceköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kaplan (48) yönetimindeki 45 PT 030 plakalı otomobil ile Mehmet Şengül yönetimindeki 43 PA 956 plakalı araç, Yeniceköy kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Ahmet Kaplan, Mehmet Şengül ve eşi Esma Şengül yaralandı. Yaralılar Emet ve Hisarcık'tan gelen ambulanslarla, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası itfaiye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KÜTAHYA
02 Ekim 2019 Çarşamba
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