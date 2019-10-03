Proje geliştiren öğretmenlere başarı belgesi verildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazanan 'Altıntaş kendin yap atölyesi' isimli projeyi geliştiren öğretmenler başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 'Yeni nesil eğitim mali destek' programına sunulan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazanan 'Altıntaş kendin yap atölyesi' isimli projeyi geliştiren İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Aannak, Zafertepeçalköy Ortaokulu Müdür Vekili Mehmet Sağsöz, Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu İlkay, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emir Balcı ve Türkçe Öğretmeni Hanife Berberoğlu'nu başarı belgesiyle ödüllendirdik. Tüm öğretmen arkadaşlarımı kutluyor ve bundan sonraki çalışmalarda başarılarının devamı diliyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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