İAA YÖKAK tarafından tanındı

Kütahya'da, kalite ve akreditasyon tescil kuruluşu olarak kurulan İlahiyat Akreditasyon Ajansının (İAA), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınıp yetkilendirildiği bildirildi.

Bu çerçevede 12 ulusal akreditasyon kuruluşunun katılımıyla YÖKAK’ta yapılan toplantıda İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir’e "Ulusal Akreditasyon Kuruluşları Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi" YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından takdim edildi.



“İlahiyat Akreditasyon Ajansı ve faaliyetleri”



İlahiyat akreditasyon Ajansı (İAA), 24 Mart 2018 tarihinde Malatya’da yapılan 24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda İlahiyat/İslami İlimler ve dengi programlar için bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon sağlayarak; eğitim, araştırma ve din hizmeti kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla 6 Nisan 2018 tarihinde kuruldu. Ulusal ve uluslararası alanda İslam ilahiyatına özgü herhangi bir akreditasyon kuruluşu bulunmaması dolayısıyla İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA), bu anlamda dünyada bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. İAA, Ulusal planda dış değerlendirme ve akreditasyona yönelik ilk eğitim çalışmasını Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımlarıyla 2629 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdi. İkinci eğitim çalışmasını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımlarıyla 0608 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenledi. Akabinde “İlahiyat Akreditasyon Ölçütleri Çalıştayını Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif Yılmaz’ın katılımlarıyla 1516 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirdi.



“Hedef ilahiyat alanında, ulusal sorumluluk, yükseköğretimde kalite”



İlahiyat alanında, ulusal sorumluluğuna ilaveten, yükseköğretimde kalite hedefiyle Uzakdoğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada İslam ülkelerine açılan İAA, kalite politikasının ve vizyonunun gereği olarak 28 Şubat 2019 tarihinde 26 ülkeden rektör, rektör yardımcısı ve üniversite temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. İAA, toplantıda uluslararası planda kalite ve akreditasyon konusunu ele alarak İlahiyat Akreditasyon Ajansı tanıtıldı. Toplantı sonunda katılımcı üniversiteler ile karşılıklı iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalandı.



“Akreditasyon ve Dış Değerlendirici Eğitim Programı”



İAA’nın 0203 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Hotel’de düzenleyeceği Uluslararası katılımlı Akreditasyon ve Dış Değerlendirici Eğitim Programı’yla uluslararası değerlendiriciler yetiştirerek şu ana kadar atılan bu uluslararası işbirliğini bir adım öteye taşımayı planladığı açıklandı.

KÜTAHYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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