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Bilinçli yapılan tarım kazandırıyor

İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli çiftçi 26 yıldan bu yana yaptığı bilinçli tarım sayesinde geçimini sağlıyor.

Bilinçli yapılan tarım kazandırıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli çiftçi 26 yıldan bu yana yaptığı bilinçli tarım sayesinde geçimini sağlıyor.
Ekmeğini kiraladığı onlarca dönüm araziyi ekerek kazandığını söyleyen Fahrettin Demir, "Ekim öncesi ve sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanlarıyla sürekli istişarelerde bulunarak bilgiler alıyorum. Çünkü bilinçli tarım kazandırıyor. Hasat zamanı 3040 kişiye iş veriyorum. Bu yıl ilkbaharda fazla yağış olmadı bu nedenle patates, kavun ve bal kabağında verim çok güzel gerçekleşti. Kışlık patateslerin sökümüne başladık. Geçen yıl 1 ton buğday alınan alandan bu yıl 30 ton patates elde ettim. Bu yıl patates üretimi fazla olduğu için fiyatlarda düşme olabilir. Önemli değil. Hiç olmazsa vatandaş bol patates yesin. Gübre mazot ne kadar pahalı olsa da Allah rızkımızı veriyor” dedi

2530 kiloluk devasa balkabakları yetiştirdi
Bu yıl ilk defa 8 dönüm alana yerli tohumdan bal kabağı ekimi yaptığını belirten Demir, "Bal kabağı yetiştirme aşamasında küçük ve büyükbaş hayvan gübresi kullandım. Bunun sonucunda 2530’ar kiloluk yaklaşık 30 ton balkabağı üretimi oldu. Kabaklar çok büyük olduğu için pazarda satmakta zorlanıyorum. Ancak lokantacılara, aş evlerine veya tatlıcılara satarım herhalde" diye konuştu.

25 dönümden 35 ton kavun
Balkabağı ve patatesin yanında 20 dönüm alana kışlık kavun ekimi yaptığını belirten Demir, ”Kavunu yetiştirme aşamasında organik gübre kullandığım için kavunların lezzeti çok güzel. Yazlık kavunlar tükendi, şu an kışlık kavun hasadını tamamladık. Yetiştirdiğim özellikle kavun ve patateslerin lezzeti halkımız tarafından bilindiği için müşterilerim zaten hazır bu nedenle ürünlerimi satmak başka yörelere gitmem gerekmiyor. İlçenin kavun ve patates ihtiyacının büyük bir bölümünü ben karşılıyorum diyebilirim. Tek sıkıntım devasa bal kabaklarına pazar bulmak” diye konuştu.
Patates hasadı sonrası çalışanlara gözleme ve fırın kebabı ikram edildi.

KÜTAHYA

03 Ekim 2019 Perşembe

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