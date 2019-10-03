Gediz’de Termal Tatil Köyü projesinin sözleşmesi imzalandı

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Kütahya’nın Gediz İlçesinde Ilıca Termal Tatil Köyü birinci etap inşaatının yapımı için sözleşme imzalandı.

Gediz Termal Tatil Köyü projesi için Gediz Belediyesi'nde imza töreni düzenlendi.

Törene Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yüklenici firma adına Ahmet Akgül, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av.Mesut Yörük ile Belediye Meclis üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Muharrem Akçadurak, “Ağustos ayında ihalesini gerçekleştirdiğimiz Ilıca Termal Tatil Köyünün 1.etap inşaat yapım işi için sözleşme imzalayacağız. Termal Tatil Köyü 1.Etap proje kapsamında erkek ve kadın hamamları, aquapark, camii, restaurant ve ticaret alanları tamamlanarak hizmete sunacağız. Termal turizmde marka atılımlar yaparak, bir yandan yeni yatırımlar yapıyor, diğer yandan mevcut tesislerimize nicelik ve nitelik kazandırıyoruz. Gediz’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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