Erbaş, TBMM'de 'Aizanoi Antik Kenti'ni tanıttı

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti için yapılması gereken yatırımlara dikkat çekti.

Milletvekili Erbaş, yaptığı konuşmada, ''Aizanoi Antik Kenti Kütahya'nın Çavdarhisar ilçe merkezinde, Kütahya'ya 50 kilometre uzaklıktadır. Aizanoi Kenti, antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitislerin ana yerleşim merkeziydi. Kentin yüksek platosunda bulunan Zeus Tapınağı ve çevresinde yapılan kazılarda tarihinin milattan önce 3 bin yıllarına kadar gittiği tespit edilmiştir. Önce Bergama'ya sonra da Roma egemenliğine bağlı kalmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zengin bir bölge olmuştur. Bilinen ilk sikke burada basılmıştır. Milattan sonra ikinci yüzyılda büyük imar faaliyetleri görmüş, erken Bizans döneminde piskoposluk merkezi olmuş, Orta Çağ'da hisara dönüştürülmüş, Selçuklular döneminde Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanıldığından dolayı buraya Çavdarhisar ismi verilmiştir'' dedi.



"Efes, Bergama ve Side ile aynı dönemlere denk gelmektedir"



Çavdarhisar'da kazı faaliyetlerinin 12 aya çıkartıldığını dile getiren Erbaş, "Aizanoi 1824 yılında Avrupalı gezginlerce keşfedilmiş, 1830 ve 1840'lı yıllarda Almanlar, 1926 yılında yine Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından ilk kazılar yapılmıştır. 1970 yılından bu yana da her yıl sistematik kazı yapılmaktadır. Son kazıyı şu anda Pamukkale Üniversitesinden bir doçent hocamız yapmaktadır. Roma döneminde Antik kentte yaklaşık 80 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Kalıntılar arasında Anadolu'da en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli tiyatro ve bu tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum vardır ki Türkiye'de bunun başka bir örneği yoktur. Yani hem tiyatro hem de Zeus Tapınağı'nın olduğu başka bir sistem yoktur. Şu anda halen ayakta olan 2 tarihi köprü mevcuttur. Aizanoi Antik Kenti çağdaş olarak Efes, Bergama ve Side ile aynı dönemlere denk gelmektedir. Bu bölgemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı, kazı faaliyetlerini 12 aya çıkarmıştır. Bu son derece olumlu bir gelişmedir. Yine burada çok acil ve ivedilikli olarak kule vince ihtiyacımız vardır. Bunu da inşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlayacaktır, bundan da eminiz. Özellikle yaz aylarında, Temmuz ve Ağustos ayında burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılacak etkinliklerle önce bu güzelim yurdumuzun bu güzel nadide parçasının halkımızın, sonra da dünya turizminin gündemine yerleşeceğine eminiz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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