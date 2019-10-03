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"Bundan sonra da hep böyle olsun"

İHA

Kütahya milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) akşam yemeğinde bir araya geldi.

"Bundan sonra da hep böyle olsun"

Kütahya milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) akşam yemeğinde bir araya geldi.
AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap TBMM'de bir araya geldi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, Kütahya ve Kütahyalıların sorun ve istekleri ile Ankara'da bu taleplere ilişkin yürütülecek ortak çalışmalar hakkında fikir alış verişi yapıldığı belirtildi.
Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Derdi millet olanın hiçbir şahsi menfaat gözetmeden anlaşabileceği pek çok ortak nokta olduğunu düşünüyor, davetimize icabet eden sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Bu arada, 5 vekilin ilk defa bir araya gelmesi sosyal medyada takdirle karşılandı.

KÜTAHYA

03 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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