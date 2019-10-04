En çok kağıt toplayan öğrenci ve sınıf ödüllendirliyor

Kütahya'nın Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu'nda, örnek bir proje uygulanıyor.

Projeyi hazırlayan Mustafa Kemal Ortaokulu Öğretmeni Betül Kaya, yaptığı açıklamada, ''Atık kağıt ve kitapları geri dönüşüme kazandırma çalışması kapsamında bir proje başlattık. Her sınıfımız için ayın belirli günlerini tespit edip, topladıkları kağıtları teslim etmelerini planladık. 1 ton atık kağıt toplayarak geri dönüşüme kazandırdığımız zaman yaklaşık 17 tane yetişkin ağacı kesilmekten kurtarmış oluyoruz. Bu bilinci öğrencilerimize aşılıyoruz. Proje sonunda en çok kağıt toplayan sınıfımıza gezi ve en çok kağıt toplayan öğrencimize bisiklet hediye edeceğiz. Son yıllarda mevsimlerdeki değişkenlikleri yaşayarak görüyoruz. Bunun nedeni küresel ısınma, doğanın dengesinin bozulması diyerek kolayca bahane ve sebep bularak işin içinden çıkıyoruz. Peki kim bu doğanın dengesini bozan? Elbette doğadan en çok faydalanan biz insanlar. İnsanoğlu hem doğadan en çok faydalanan, hem de ona en çok zarar veren canlı maalesef. Bizler Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri olarak havasıyla, suyuyla, toprağıyla, ağacıyla doğayı koruyalım istedik ve bu projeyi başlattık. Atalarımızdan ödünç aldığımızı, gelecek kuşaklara tertemiz miras bırakmamız gerektiğini sözde değil özde gösterelim istedik'' diye konuştu.

KÜTAHYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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