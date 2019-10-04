Kütahya’da öğretmenlere ‘Disleksi ve Öğretim Teknikleri’ konulu konferans

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Üstün Zekalılar ve Disleksi Derneği (ÜSTDER) tarafından öğretmenlere 'Disleksi ve Öğretim Teknikleri' konulu konferans verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda Dr. Selma Şarda tarafından, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile rehber öğretmenlere verilen "Disleksi ve Öğretim Teknikleri" konulu konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İsmail Güven ve ÜSTDER Başkanı İsmail Başbunar katıldı.

Konferansa katılan öğretmenlerin, verilen eğitimden memnun kaldıkları gözlendi.

KÜTAHYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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