Başkan Çalışkan, şampiyon milli sporcuları ödüllendirdi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, milli forma altında Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonluğu elde eden Kütahyalı genç milli atletleri ve Atletizm Milli Takım Antrenörünü ödüllendirdi.

Başkan Çalışkan, Atletizm Dünya Gençler Şampiyonasında 1.500 metrede Dünya Şampiyonu olan Kütahyalı Milli Sporcu Oğuz Türker, Portekiz Kulüpler arası Kros Şampiyonasında takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Milli Sporcu İbrahim Subaşı, 1.500 metre atletizm Balkan Şampiyonu Hacer Yılmaz ve Atletizm Milli Takım Antrenörü İdris Güleç ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar’ı makamında kabul etti.

Başarılarından dolayı Kütahyalı genç milli atletleri ve Atletizm Milli Takım Antrenörünü tebrik eden Çalışkan, sporcuların elde ettiği başarıların son derece önemli olduğunu ifade etti.

Çalışkan, ”Milli forma altında elde ettiğiniz başarılarla hem ülkenin, hem Kütahya’nın, hem de ilçemizin göğsünü kabarttınız. İlçemizin ve bizlerin gurur abidesi olan sporcu kardeşlerimizi ve onları yetiştiren antrenör kardeşimiz ile ailelerini tebrik ediyorum. Başta Hisarcık’lı Oğuz Türker hemşerimiz olmak üzere sizlerden daha büyük başarılar beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Hisarcık Belediyesi olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu unutmayın" şeklinde konuştu.

Çalışkan, daha sonra genç milli atletler ile Atletizm Milli Takım Antrenörü'ne plaket takdim ederek gram altınla ödüllendirdi.

KÜTAHYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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