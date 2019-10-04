Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu'na başarı belgesi

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Çavdarhisar ilçesi İmam Hatip Ortaokulu Kütahya'nın en başarılı okulları arasında yerini aldı.

Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, yaptığı açıklamada, ''Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda akademik başarı, eğitim ortamları ve fiziki imkanlar, öğretmenler ve eğitim yöneticileri, mesleki gelişim, değerler eğitimi, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi alanlarda yapılan değerlendirme sonucunda Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu ödül almaya hak kazandı. Kalite takip sistemi başarı belgemizi yapılan törenle İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'ten aldık.Bu başarıda emeği büyük olan Okul Müdürü İsmail Yıldız, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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