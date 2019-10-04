Altıntaş'ta Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde daha önce yatırım programına alınan Altıntaş Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''ilçemizde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait binamız nitelikli hizmet sunumunda fiziki olarak istenilen düzeyde değildi. Vatandaşlarımızın hizmet almasında ve kendini güvende hissetmesinde önemli rol oynayan Emniyet Müdürlüğü binamızı büyüyen, gelişen ve değişen ülkemize yakışır şekilde yeniliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bazı yatırımlarımız Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yatırım programına alınmış ve çalışmalara başlanmıştı. Bunların içinde bulunan Altıntaş İlçe Emniyet Müdürlüğü binamızın temeli bugün atıldı.Altıntaş ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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