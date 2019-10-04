Rektör Uysal, Dumlupınar'da Meslek Yüksekokulu için yer tespiti çalışmalarına katıldı

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Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar ilçesine açılacak olan Meslek Yüksekokulu'nun yer tespiti amacıyla Dumlupınar ilçesine ziyarette bulundu.

Ziyarette Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur ve Yapı İşleri Daire Başkanı Başkanı Ali Tevfik Kurt eşilik etti.

Heyet, ilk olarak Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk’de hazır bulundular. Dumlupınar Meslek Yüksekokulu için elverişli kamu binasının tespit edilmesi ve çalışmaların başlatılması konularının gündeme alındığı ziyaret, Uysal’ın Dumlupınar Kaymakamlığı şeref defterini imzalaması ile sona erdi.

Uysal, Kaymakam Abbasoğlu ve beraberindeki heyet, belediye başkanlığı binasında, belediye sosyal tesisleri ve önceki dönemlerde hükümet konağı olarak kullanılan binada incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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