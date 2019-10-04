Kütahya’da Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında hareketli hayata teşvik etmek, obezite ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Asım Alkış Stadyumunda gerçekleştirilen etkinliklere Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Zehir, başkanlar, idareciler personeller ile çeşitli okullardan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin yaptığı konuşmada sağlıklı bir yaşam için gençliğin spora teşvik edilmesinin öneminden bahsederek etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yıl temanın çocukluk çağı obezitesi olması nedeniyle Kütahya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nün de desteği ile öğrenciler İp atlama, yakar top, halat çekme, yumurta yarışı ve çuval yarışı ile eğlenerek hareketli saatler geçirdi, masa tenisi, badminton, step, pilates, tekvando, okçuluk gibi sporları deneme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan PADOK Gurubu üyeleri ile bisiklet turu attı. Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, Başkan ve idarecilere etkinliklere katılarak spor yaptılar.

Etkinliklerin sonunda yarışlarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve akabinde yürüyüş yapıldı.

KÜTAHYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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