İş adamı İsmet Güral’dan Rektör Uysal’a ziyaret

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve beraberindeki heyetle ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Uysal’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez eşlik etti.

Görüşmede İsmet Güral, Rektöre yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı Güral’a teşekkür etti.

KÜTAHYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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