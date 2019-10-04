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Kütahya’da Anne Sütü ve Danışma Emzirme Danışmanlığı eğitimi

İHA

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Emzirme Haftası Etkinlikleri kapsamında ilde görev yapan ebe ve hemşirelere yönelik 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı' eğitimi düzenledi.

Kütahya’da Anne Sütü ve Danışma Emzirme Danışmanlığı eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Emzirme Haftası Etkinlikleri kapsamında ilde görev yapan ebe ve hemşirelere yönelik 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı' eğitimi düzenledi.
Programın açılışında söz alan Şube Müdürü Uzm. Dr. Banu Yılmaz, anne sütünün bebeğin sağlığı ve gelişiminin ana unsuru olmasının yanında ileriki yıllarda zihinsel ve ruhsal gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek bu kapsamda Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğünce birçok çalışma yapıldığını belirtti.
Ülkemizde 81 adet “Bebek Dostu”, 67 adet “Altın Bebek Dostu” İl bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Altın Bebek Dostu İl” ünvanı kazanan Kütahya’da tüm Aile Sağlığı Merkezi ve Hastanelerimiz bu belgeye sahiptir. İlimizdeki diğer kurumların bebek dostu olabilmesi için de çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
Eğitimde katılımcılara Emzirme Danışmanı/Denetimci Nermin Turan, Meryem Meltem Akgün ve Canan Tarık tarafından emzirme sürecinde verilmesi gereken eğitimler ve bebek dostu hastane uygulamaları hakkında bilgiler verildi.
Program; Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Büber ve Halk sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erkan Gazygısız tarafından ebe ve hemşirelere katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

KÜTAHYA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:29
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  • İKİNDİ 16:10
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