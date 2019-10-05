Kaymakamlar, Dumlupınar'da şehitlikte buluştu

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Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar'da bir araya gelip şehitlikleri ziyaret ettiler.

Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarına yapılan bu ziyaretlerin çok anlamlı olduğunu belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’e Şehit Babaoğul plaketini takdim etti.

Ardından Dumlupınar şehitiği, Ağaçköy ve Büyükaslıhanlar şehitliğini ziyaret eden Kaymakamlar, şehitlerimiz için dua ettiler.

KÜTAHYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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