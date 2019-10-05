Protokol, 97 yaşındaki Hüseyin Dede'yi unutmadı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri, ilçenin en yaşlı insanı Hüseyin Durmaz'ı unutmadı.

Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyünde yaşayan 97 yaşındaki Hüseyin Durmaz, devlet yetkililerinin kendisini sık sık ziyaret etmesinden çok memnun olduğunu belirtti.

Her türlü ihtiyacında yanında olan Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'a teşekkür ettiğini belirten asırlık çınar Hüseyin Durmaz, ''Uzun yaşamak organik beslenmek ve sigara içmemekten geçer. Özellikle sabahları yoğurt ve süt tüketmek çok önemli. Birde sık sık yemek, az yemek ve en önemlisi yürümek insanı gençleştiriyor. Bir asıra yaklaşan ömrümde çok olaylar yaşadım. Darbeler ve bir çok olayları yaşadım. Hiç bir dönem devletimiz yaşlılarımızla ve ihtiyaç sahibi ailelerle bu kadar yakından ilgilenmedi. Nereden nereye geldik. Eskiden Kaymakamla, Belediye Başkanı ile görüşmek için günlerce beklerdik. Son 15 yıldır, Kaymakamlar bize gelip derdimizi soruyor. Rabbim devletimize ve yönetenlere dert vermesin'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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