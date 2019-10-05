Emet Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Kardeş belediye' oluyor

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hügül ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Bursa'da bir dizi temaslarda bulundu.

İlk olarak Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık’ı makamında ziyaret eden heyet, ilçe bağlantı yollarında son durum, Emet çevre yolu çalışmaları konularında istişarelerde bulundular. Yapımı devam eden çalışmaların aşamaları, çevre yolu ve karayolları bölgesinde kalan yollarda, belediye işbirliği ile kaldırım yapımı çalışmalarının görüşüldüğü toplantının, oldukça verimli geçtiği açıklandı.

Bölge Müdürü Mehmet Aşık’ı ziyareti sonrası açıklama yapan Başkan Hüseyin Doğan, ''Bölge müdürümüze ilçemize karşı göstermiş oldukları ilgi alaka ve destekleri için halkımı adına şükranlarımızı sunuyorum.İnşallah Gazi Emetimizi dışarıya bağlayan ilçe bağlantı yollarımız ve şehrimizi ayrı bir kimliğe kavuşturacak çevre yolu ve ilçe girişçıkış yollarımız tamamlanacak. Çalışmalar tamamlanana kadar ilçe başkanımız ile birlikte konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz ” dedi.

Başkan Doğan, bir süre önce başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye çalışmaları kapsamında, Emet belediye meclisinden kararın çıktığını, Bursa Büyükşehir belediye meclisinde konunun görüşüldüğü ve sürecin devam ettiğini belirterek, bu konuda da Bursa’da bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını açıkladı.

KÜTAHYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:45

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.