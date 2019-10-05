Emet'te 'Sağlıklı yaşam' yürüyüşü

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Kütahya'nın Emet ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi, halkı bilinçlendirme adına sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenledi.

Emet Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Tabibi Dr. Fethiye Güven koordinesinde, Emet Hükümet Meydanı önünde öğrenciler ile birlikte, elinde sağlık için yürüyüşün önemini belirten dövizlerle ilçe içinde yürüyüş gerçekleştiren sağlık çalışanları, esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttılar. Toplumda farkındalık oluşturmak adına yapılan yürüyüşte “Sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım”, "Her gün en az 30 dakika yürüyüş yapılmalı” yazılı dövizler açıldı. Sağlık bakanlığınca hazırlanan el broşürleri esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Emet Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Tabibi Dr. Fethiye Güven, ''Sağlıklı bir yaşam için hareket etmek çok önemli. Toplumumuzda obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların görülme sıklığının artması nedeniyle halkımızı bilgilendirme ve hareketli bir yaşamın sağlığa etkileri konusunda, kendilerini aydınlatıcı broşürler dağıtmak üzere bu etkinliği gerçekleştirdik. Sağlıklı bir yaşam ve bazı hastalıklara yakalanmama adına günde en az 10 bin adım atmanın insan vücuduna katacağı sağlık konusunda halkımızı bilgilendirmeye çalıştık'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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