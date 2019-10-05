Müdür Hasan Keskin: "Doğal denge bozulmayacak"

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, kayın ormanlarındaki 'Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtıl' zararlısının etkin olduğu alanların haritalarının çıkartıldığını ifade etti.

Tırtıllla mücadelede doğal dengenin asla bozulmayacağını vurgulayan Keskin, “Zararlının yırtıcılarının laboratuvarlarda üretilmesini sağlayarak zararlının görüldüğü alanlara bu yırtıcıları salarak, bu yolla da popülasyonun dengelenmesini sağlayacağız. Zararlı böcek ile etkin mücadele yapmak amacıyla ilk etapta silvikültürel müdahalelere öncelik vereceğiz. Sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlayacağız. Saha genelinde kışı toprakta geçirdiği bilinen böceğin pupalarını mekanik mücadele kapsamında toplayıp, erginleşmesini önleyerek popülasyonunun düşürülmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Çevreye zarar vermeyen Bacillus bakterisi uygulamasının da yapılacağını belirten Müdür Keskin, tırtılın yapraklı ağacın yaprağını yediğini, ağacın kendisine zarar vermediğini söyleyerek, araştırma ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

KÜTAHYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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