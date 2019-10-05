Arkadaşını işten çıkaran patron ve ustabaşını bıçakladı

KÜTAHYA´da çıkarıldığı iş yerine iki arkadaşını alarak giden A.Y.K., ustabaşı ve eski patronuyla tartıştı. Çıkan kavgada A.Y.K.´nin yanında gelen arkadaşı Y.Y. (16) ustabaşı S.G. ve patron B.B.´yi bıçakla yaraladı.
Kütahya´da oturan A.Y.K. bir süre önce Ali Paşa Mahallesi´nde çalıştığı restoranda işten çıkarıldı. Gece yarısı arkadaşları Y.Y. ve Y.Ü.´yu de yanına alarak eski iş yerine giden A.Y.K. restoranda ustabaşı olarak çalışan S.G.´yi iş yerine dışına çağırıp tartıştı. Bu sırada restoran sahibi olan B.B. de tartışmayı sonlandırmaya çalıştı. A.Y.K.´nin yanında gelen arkadaşlarından Y.Y. bıçakla ustabaşı S.G.´yi kolundan, iş yeri sahibi B.B.´yi ise kasığından bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Y.Y., A.Y.K. ve Y.Ü. Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA
05 Ekim 2019 Cumartesi
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