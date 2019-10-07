Simav Belediyesi'nden kırtasiye yardımı

Kütahya'nın Simav Belediyesi, ilçe merkezindeki 7 İlkokulda eğitimöğretime yeni başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Başkan Biçer, geleceğin teminatı olarak gördükleri yeni neslin, her zaman yanında olacaklarını belirterek, yurdumuzun çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşıp gelişmesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin büyük payı olduğunu ifade etti.

İlçe genelindeki tüm eğitim faaliyetlerine destek olduklarını söyleyen Başkan Biçer, “2019 2020 eğitim ve öğretim yılının başında İlkokula yeni başlayan çocuklarımıza hediye olarak hazırladığımız kırtasiye seti ile hoş geldin ziyaretlerinde bulunduk. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

KÜTAHYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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