Kütahya'nın Emet ilçesinde bağlı Eğrigöz köyündeki İkitaş Kanyonu'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

İkitaş Kanyonu, muhteşem manzarası, büyüleyici doğası, yürüyüş parkurları ve huzur içerisinde konaklayabileceğiniz bungalov evleriyle konuklarına günübirlik ve konaklamalı tatil imkanı sunuyor.

Bölgeye yapılan bungalov evlerden sonra yeni açılan restaurantın hizmete girmesiyle ilk defa düğün ve nişan merasimlerinin de yapılmaya başlandığı bildirildi.

Eğrigöz Köyü Muhtarı Ahmet Öztürk, yaptığı açıklamada, ''Burada muhteşem bir tarih ve büyüleyici bir doğa güzelliği var. Kanyonumuza gelen misafirlerimiz tarihle iç içe bir ortamda bulunuyor. Buraya gelen misafirler, 7 kilometrelik yürüyüş yolunda gezip seyir teraslarından eşsiz manzaraları seyrediyor ve bungalov evlerinde konaklayabiliyor. İkitaş Konyonu'na Emet Kaymakamlığı tarafından restorant yapılması ve organik ürünlerle hizmet vermesi önemli bir eksikliği kapatıyor. Misafirlerimiz huzur içinde konaklayıp, yemeklerini restoranda yiyebilirler. Bütün doğaseverleri kanyonumuza bekliyoruz “ dedi.

KÜTAHYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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