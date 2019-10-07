Belediye Kütahyaspor'da liderlik sevinci

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor, grubun güçlü ekiplerinden Bursa Yıldırımspor deplasmanından 1 puanla dönerek liderlik koltuğuna oturdu.

3.Lig hedefi ile sezona başlayan Mavi Şimşekler ilk iki hafta arka arkaya aldığı Hendekspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor galibiyetlerinin ardından Bursa Yıldırımspor’a konuk oldu. 300 kişilik taraftar desteğiyle Bursa deplasmanında liderlik mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor, oyunun genelinde rakibine üstünlük sağlarken, yakaladığı üç net gol pozisyonunu değerlendiremeyince maç 00 sona erdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Bursa deplasmanında da Belediye Kütahyaspor’u yalnız bırakmadı. Maç öncesi Bursa Yıldırımspor taraftarları Belediye Kütahyaspor taraftarlarını çiçeklerle karşılarken her iki takım taraftarları bir birlerine atkı hediye ederek başarılar dileyip dostluk görüntüleri sergilediler. Bursa Kütahyalılar Derneği Yönetimi’de Belediye Kütahyaspor yönetimine ve futbolcularına çiçek takdim edip maçta desteklediler.

3 hafta sonunda elde ettiği 7 puanla liderlik koltuğunu devralan mavişimşekler hafta sonunda kendi sahasında Pamukovaspor’u konuk edecek.

KÜTAHYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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