Vali Toraman: Saha çalışması yapılarak okuma yazma bilmeyen kişilere ulaşılmalı

Kütahya Valisi Ömer Toraman, saha çalışması yapılarak okuma yazma bilmeyen kişilere ulaşılması gerektiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Toplantı Salonu'nda Vali Ömer Toraman başkanlığındaki İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısına; Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Dumlupınar Üniversitesi Temsilcisi Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu ÜNAL, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Temsilcisi Şube Müdürü Öğretim Görevlisi Özgür İlgördü, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Murat Koyak, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Girgin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Seyfettin Aslan, Eğitim BirSen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse ile kamu kurumları ve STK temsilcileri katıldı.

İl Millî Eğitim Şube Müdürü Zeki Atik'in sunumları ile başlayan toplantıda, Kütahya'nın hayat boyu öğrenme verileri ile okumayazma oranları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tekrar saha çalışması yapılarak okuma yazma bilmeyen kişilere ulaşılması gerektiğini belirten Toraman, ”İşbirliği kapsamında açılan kurslara daha çok önem verilmelidir ve bu kurslara katılımın artırılması yönünde çalışmaların yapılması uygun olacaktır.

Toraman ayrıca, destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılan öğrencilere rehberlik edilmesini, bu öğrencilerin devamsızlık takibinin yapılmasını, devamsızlık yapan öğrencilerin kurslara devamının sağlanmasını istedi.

KÜTAHYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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