Hisarcık’ta pastel boya resim kursu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında öğrencilere yönelik pastel boya resim kursu açıldığı bildirildi.

Resim Öğretmeni Ebru Sena Özyurt nezaretinde Cumhuriyet İlkokulunda toplam 120 saat, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde ise toplam 94 saat süreli Pastel Boya Resim Kursuna 36 ilkokul, 15 lise öğrencisi katılıyor. Kursta öğrencilere; 'Temel Kavramlar ve Tanımlar, Pastel Boya Tekniği, Pastel Boya Tekniğinde İyi Sonuçlar Alma, Aşamalarına Göre Pastel Boya Tekniğini Kullanma' konularında eğitim veriliyor.

KÜTAHYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:42

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.