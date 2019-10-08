Hisarcık’ta Badminton Turnuvası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce 713 Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Badminton Turnuvası düzenlendi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ilçe genelinde 22 sporcunun katıldığı Badminton Yıldızlar A ve B kategorisinde yapılan turnuva sonunda Yıldızlar A kategorisinde; Tunahan Karıştırıcı birinci, Nazife Berber ikinci ve İbrahim Tunç üçüncü olurken, Yıldızlar B kategorisinde; Zekeriya Şen birinci, Aybüke Karaca ikinci ve Osman Koca üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ve Beden Eğitimi Öğretmeni Samet Çelik tarafından madalya verildi.

KÜTAHYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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