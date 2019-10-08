Ortaokul öğrencileri ağaç bakımı yaptı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ortaokul öğretmenleri, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve ağaç sevgisini öğrencilere kazandırmak amacı ile okul etrafında dikili olan ağaçları sulayıp bakımını yaptılar.

Çevre bilinci konusunda en önemli bütünleştirici etkenin çocuklar olduğunu belirten Okul Müdürü Yasin Atmaca, ''Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte geçtiğimiz yıllarda okul etrafına diktiğimiz ağaçların bakımını yapıp sulamasını gerçekleştirdik. Onlara bu yolla çevre bilincini yerleştirip ağaç yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu ve doğanın dengesinin ağaçlar ve ormanlar sayesinde sağlandığını anlattık. Bu eğitimlerimiz belirli aralıklarla devam edecek'' diye konuştu.

KÜTAHYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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