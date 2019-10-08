Kütahya’da açılacak ‘Değer Eğitimi Odaklı Sınıflar’ Türkiye'de ilk olacak

Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılacak Değer Eğitimi Odaklı Sınıfların Türkiye'de ilk olacağı bildirildi.

2023 Eğitim Vizyonunun önemli bir parçası olan ve Prof. Dr. Hasan Bacanlı liderliğinde 20182019 EğitimÖğretim döneminde hayata geçirilen "Değer Eğitimi Hareketinin Atölye Çalışmaları" kapsamındaki Öğretmen Akademisi Atölye Çalışmaları İlker Akgül eğitmenliğinde başladı.

Kütahya'nın farklı okullarından 9 öğretmenin eşlik ettiği atölye çalışmalarında, Prof. Dr. Hasan Bacanlı tarafından geliştirilen yerli bir yaklaşım olan Değer Bilinçlendirme Yaklaşımının eğitimi verilecek ve proje sonunda Türkiye'de ilk özelliği taşıyan "Değer Eğitimi Odaklı Sınıflar" açılacak.

Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldı.

KÜTAHYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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