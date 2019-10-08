Başkan Ali Çetinbaş: "Gölcük Yaylası, turizm hareketliliğinden nasibini alacaktır"

Kütahya’nın Simav ilçesinin bin 450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı, İl Genel Meclisi'nin Ekim ayının son toplantısına ev sahipliği yaptı. Söğüt Köyü Muhtarı Mustafa Şenay tarafından organize ve ikramların yapıldığı toplantıya, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeleri, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer katıldı.

Gölcük Yaylası'nda yapılması planlanan turizm yatırımlarının da görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav için hazırlanan ve planlanan turizm yatırımlarına destek vereceklerini ifade etti. Çetinbaş, “Kalabalık şehirlerin gürültüsünden ve keşmekeşliğinden uzaklaşmak istediğinizde, Simav’ın Gölcük Yaylası harika bir kaçış noktası. Yalnızca piknik değil, doğa yürüyüşü ve kamp için de oldukça elverişli, çam ağaçlarıyla kaplı bir doğa harikası. Tertemiz havası ve mis kokusu ile huzur bulmak isteyenlerin uğraması gereken bir rota. İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte, bu güzel yaylamızı ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk” dedi.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Katılımcıların ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti belirterek, Gölcük Yaylası'nda yapılması planlanan turizm projelerine verilen destek sözü için, AK Parti İl Başkanı Çetinbaş’a teşekkür etti.

KÜTAHYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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