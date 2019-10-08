Öğretmenlere ‘Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi’

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Mesleki Eğitimde Proje Yazma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması projesinin başladığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İsmail Güven'in açılış konuşmaları ile başlayan proje kapsamında 13 farklı kurumdan, toplam 30 öğretmenin 5 gün boyunca alacağı eğitim ile mesleki eğitim alanında "Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" verilecek.

KÜTAHYA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:40

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.